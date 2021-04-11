وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء مستشفى نجع حمادي المركزي

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعمال إنشاء مستشفى نجع حمادي المركزي بمحافظة قنا بتكلفة 310 ملايين جنيه، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك الوقوف على سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى نجع حمادي المركزي، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل عن معدلات التنفيذ الجارية بالمستشفى، مشددة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لأعمال التنفيذ، مؤكدة حرصها على متابعة معدلات تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية بالمستشفى من خلال زياراتها الدورية للمحافظة.

وأشار مجاهد إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة أكثر من 10 آلاف و500م٢، ومن المقرر أن يضم المستشفى مبنى للعيادات، والاستقبال، والعلاج الاقتصادي، وذلك بطاقة سريرية تبلغ 126 سريرًا داخليًا، كما تضم 12 سرير رعاية مركزة، و5 غرف عمليات، و35 جهاز غسيل كلوي، فضلاً عن قسم العيادات الخارجية يضم 34 عيادة، بالإضافة إلى أقسام (الأشعة المقطعية، العلاج الطبيعي، أشعة الرنين، الحضانات، الطوارئ، المعامل).

وفي سياق متصل، لفت "مجاهد" إلى افتتاح أحد مبانِ مستشفى فرشوط المركزي لاستقبال مرضى فيروس كورونا خلال أيام بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، ضمن مبنيين يضمها المستشفى، لافتًا إلى أن المبنى المقرر افتتاحه يضم 134 سريرًا داخليًا، و38 سرير رعاية مركزة، وذلك في إطار التوسع بالمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كوررونا بمحافظة قنا.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيارة الوزيرة اليوم، تم إمداد مستشفيات محافظة قنا ب 45 جهاز مونيتور، 22 جهاز تنفس صناعي، و24 سرير رعاية مركزة، و10 أجهزة صدمات كهربائية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والوقائية.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عدد من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.