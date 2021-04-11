الصحة العراقية تعلن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، وصول أولى دفعات لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس "كورونا" إلى البلاد.

وقال التميمي - في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن 50 ألف جرعة كدفعة أولى من لقاح "فايزر" وصلت اليوم إلى العراق، وسيكون متوفراً من يوم غد الاثنين في عموم البلاد.

وأضاف "أن 50 منفذاً في بغداد والمحافظات ستخصص لتقديم اللقاح للمواطنين، كما ستصل اليوم 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح (سينوفارم)".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي تسجيل 8331 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يمثل حصيلة قياسية للحالات اليومية في البلاد.