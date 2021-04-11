تايوان: قمنا بتعديل حصيلة قتلى حادث القطار من 50 إلى 49

أعلن مركز عمليات الطوارئ المركزي في تايوان، اليوم الأحد، أن السلطات قامت بتعديل حصيلة قتلى حادث القطار الذي خرج عن القضبان، من 50 إلى 49 شخصا، بعد إجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا.

وجاء خروج قطار "تاروكو إكسبريس" عن القضبان في الثاني من أبريل الجاري في مقاطعة هوالين شرقي البلاد، إثر اصطدامه بشاحنة صيانة انزلقت من فوق منحدر يقع بالقرب من موقع بناء فوق القضبان بين نفقين.

واصطدمت مقدمة القطار المكون من ثماني عربات، والذي كان يحمل على متنه ما يقرب من 500 شخص وكان متوجها من تايبيه إلى مقاطعة تايتونج شرقي البلاد، بالشاحنة، قبيل دخوله النفق الثاني.

ومن جانبه، قال تشو فانج آي، كبير ممثلي الادعاء في مدينة هوالين، إن تحليل الحمض النووي يشير إلى أن بعض عينات الأنسجة من الجثث، والتي لم يتم التعرف عليها من قبل، تخص ضحايا معروفين.

وتتضمن قائمة الضحايا الـ 49، أطفالا، بالاضافة إلى رجل فرنسي ومواطنين أمريكيين.

كما أسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 218 شخصا، بينهم يابانيان وصيني وأسترالي. ومازال هناك 28 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى حتى اليوم الأحد، بحسب ما ذكره مركز عمليات الطوارئ المركزي.