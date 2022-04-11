 انتصار السيسي: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل رمزا للفخر والعزة والكرامة - بوابة الشروق
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انتصار السيسي: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل رمزا للفخر والعزة والكرامة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 1:00 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 1:00 م

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن ذكرى نصر العاشر من رمضان، ستظل رمزا للفخر والعزة والكرامة، مشيرة إلى أن ما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل الخير، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه".

وتابعت: "سيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل".


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