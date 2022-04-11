جامعة الدول العربية وروسيا ترغبان في مراقبة الانتخابات اللبنانية

نقل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، إلى وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي رغبة كل من جامعة الدول العربية وروسيا بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة.



وقد استقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسلم مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم الإثنين، "الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، الذي نقل رغبة جامعة الدول العربية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية".



من جهته، قدم السفير الروسي ألكسندر روداكوف كتاباً إلى الوزير مولوي "يتضمن رغبة بلاده المشاركة أيضاً في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة".



يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية كانت قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي أن الاتحاد الأوروبي قرر إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أيار/مايو المقبل، تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.



ووصل أعضاء بعثة المراقبين إلى لبنان في 27 آذار/مارس الماضي على أن تبقى حتى السادس من حزيران/يونيو المقبل بعد إنجاز مهمة متابعة ومراقبة مسار العملية الانتخابية، على أن يغطي عملها مراكز الاقتراع في كل المناطق اللبنانية، علماً أن هذه البعثة تتألف من نحو 200 مراقب وخبير.



وسوف تجري الانتخابات النيابية للمقيمين في لبنان في 15 أيار/مايو المقبل.



وبلغ عدد المرشحين 1043 مرشحاً بزيادة 77 مرشحاً عن العام 2018 ،بينهم 155 مرشحة. فيما بلغ عدد اللوائح 103 لائحة تضمّ 718 مرشّحاً يتنافسون على 128 مقعداً انتخابياً، بعد انسحاب 42 مرشحاً، فيما لم ينضم 284 مرشحاً إلى أي لائحة وعليه اعتبروا في عداد المنسحبين.



ومن المقرر أن يجري اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.