العفو الدولية تطالب برلين بحملة دبلوماسية للإفراج عن السجناء الأجانب في إيران

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية، بالقيام بحملة دبلوماسية من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين الأجانب في إيران.

وقالت كاتيا مولر-فالبوش من منظمة العفو الدولية في برلين اليوم الاثنين،إن الاستراتيجية الحالية للحكومة الألمانية والتي اقتصرت على الدبلوماسية الصامتة من أجل الإفراج عن المواطنة الألمانية الإيرانية ناهيد تقوي، لم تظهر نجاحا.

وستنشر المنظمة غدا الثلاثاء تقريرا يتحدث عن أوضاع الاعتقال غير الإنسانية في إيران.

وأشارت خبيرة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة إلى المواطنين البريطانيين الإيرانيين اللذين تم الإفراج عنهما في إيران في منتصف آذار/مارس الماضي، بعد اعتقال لفترة طويلة، وقالت مولر-فالبوش إن هذا الأمر ما كان ليحدث لولا الجهد الشجاع لبريطانيا.

وطالبت مولر-فالبوش الحكومة الألمانية بالعمل "بشكل أقوى وبشكل مؤثر في الرأي العام" من أجل الإفراج عن مزدوجي الجنسية.

يذكر أن هناك أكثر من عشرة أشخاص يحملون جنسيات غربية محتجزين في إيران بتهم مثل التجسس أو القيام بأنشطة معادية للدولة الإيرانية. ويرى أقارب هؤلاء الأشخاص وحقوقيون ودبلوماسيون أن إيران تستخدم المعتقلين كورقة ضغط في مواجهة الخارج.

كان البريطانيان الإيرانيان تم الإفراج عنهما بعدما أعلنت بريطانيا تسديد ديون قديمة بقيمة 400 مليون جنيه استرليني إلى إيران.

وكانت المفاوضات النووية التي تشارك فيها ألمانيا، عززت الآمال في أن يتم العمل على التوصل إلى حل للسجناء الأجانب بالتوازي مع هذه المفاوضات.

كان القضاء الإيراني حكم على تقوي 67 عاما في العام الماضي بالسجن لأكثر من عشرة أعوام، لإدانتها بالانتماء إلى جماعة غير مشروعة.

وتقول مريم كلارين، ابنة تقوي، إن الحالة الصحية الخطيرة لوالدتها تعد ورقة مساومة سياسية " فقد تم نقل والدتي إلى الحبس الانفرادي في نفس اليوم الذي بدأت فيه المحادثات النووية".