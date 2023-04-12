محامي المعارض الروسي نافالني: موكلي مريض بصورة بالغة

قال فاديم كوبسيف محامي المعارض السياسي الروسي المسجون أليكسي نافالني، إن موكله مريض على نحو بالغ مرة أخرى.

وكتب فاديم عبر تويتر اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء سيارة إسعاف في الليل قبل عدة أيام إلى معسكر السجن الذي يحتجز فيه نافالني بسبب آلام شديدة في المعدة يعاني منها.

وأضاف: "مرض مجهول لا يعالجه أحد".

وذكر كوبسيف أن نافالني، 46 عاما، والذي بدأ بالفعل هزيلا بشكل كبير في تسجيلات فيديو سابقة، فقد الآن ثمانية كيلوجرامات أخرى من وزن الجسم خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع أن إدارة السجن رفضت إدخال الأدوية التي ترسلها إليه والدة نافالني.

وأضاف أنه لن يستبعد أن يكون نافالني تعرض للتسمم أو تم إمراضه عن عمد وطالب بإجراء فحوصات لكشف التسمم وفحوصات إشعاعية لموكله.

ونجا معارض الكرملين بالكاد من محاولة اغتيال عام 2020، باستخدام السم المؤثر على الجهاز العصبي "نوفيتشوك".

وظل نافالني لأكثر من عامين محتجزا في ظروف سجن قاسية بشكل خاص في معسكر عقابي يبعد حوالي 260 كيلومترا شمال شرق العاصمة موسكو.