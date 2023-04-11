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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 10 أيام من الشهر الحالي بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب استمرار تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأشارت بيانات إدارة الجمارة الكورية الجنوبية إلى أن قيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل الحالي بلغت 14 مليار دولار مقابل 15.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 7.3% سنويا إلى 17.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وسجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قدره 3.41 مليار دولار.

وبحسب القطاع، تراجعت صادرات الرقائق بنسبة 39.8% خلال تلك الفترة لتصل إلى 1.77 مليار دولار، بسبب ضعف الطلب العالمي في ظل الغموض الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 64.2% إلى 1.5 مليار دولار، لتحد من التراجع الكلي.

وفي مارس الماضي تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 13.6% إلى 55.12 مليار دولار، لتواصل الصادرات الكورية الجنوبية تراجعها السنوي منذ أكتوبر من العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.