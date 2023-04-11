أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 56 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية قصفت الإقليم 56 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال بروكودين -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- "إن الروس شنوا 56 هجوما بإطلاق 285 طلقة على الإقليم خلال يوم أمس".



وأضاف "أنهم ضربوا مناطق سكنية في العديد من البلدات في المنطقة ومؤسسة طبية ومتحف ومبنى إداري يقع في حي سوفوروفسكي بمدينة خيرسون، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة".



وتابع المسئول الأوكراني "أن السلطات المحلية أجلت 46 شخصا من أراضي منطقة خيرسون التي تم تحريرها من قبضة الروس"، مشيرا إلى أن الجنود الروس ألقوا أمس قنبلة يدوية من طائرة بدون طيار على متن قارب مدني على خيرسون، مما أدى إلى إصابة رجل وامرأة يبلغان من العمر 20 عاما بجروح خطيرة.



وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم (دونيتسك) بافلو كيريلينكو، إصابة خمسة من سكان الإقليم في قصف روسي خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "إنه في 10 أبريل، أصاب الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك: في باخموت وتوريتسك وكوستيانتينيفكا وأوكريتين وماكسيميليانيفكا".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.