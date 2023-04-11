إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في الشرقية

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أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين في طريق الحلبي - الزقازيق، أمام مدخل قرية حوض الطرفة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين في طريق الحلبي - الزقازيق، أمام مدخل قرية حوض الطرفة في مركز الزقازيق.

وأسفر الحادث، عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ونقل المصابون إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وقدمت الإسعافات اللازمة، ورفعت آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.