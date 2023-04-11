محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة الإفطار السنوية بحضور كافة أطياف المجتمع السيناوي

أقام اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مأدبة الإفطار الجماعي السنوية بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء، بحضور جميع أطياف المجتمع السيناوي من رجال الدين، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، وعددًا كبيرًا من ذوي الهمم وأسرهم.

وقال محافظ جنوب سيناء، أن يحرص على إقامة هذه المأدبة سنويًا في شهر رمضان، ليجتمع أكبر عددًا من ممثلي أطياف المجتمع السيناوي حول مائدة واحدة، تأكيدًا على تجانس المجتمع المصري.

وأوضح المحافظ، إن هذا الجمع الطيب يجسد روح الإخاء والمحبة، وتبث في القلوب الطمأنينة، والولاء للوطن، ويقوب أواصر الإخاء وتوحد النسيج الاجتماعي، مما يسهم في التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية.

كما حرص المحافظ على إعداد فقرات ترفيهية للأطفال من ذوي الهمم، تضمنت مسرحية عرائس.