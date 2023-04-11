التصديق على 254 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 5 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" للمواطنين بمدينة رأس سدر، خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

جاء ذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بسرعة فحص الملفات الخاصة بالتصالح بكافة المدن، وإنهاء الإجراءات لسرعة التصديق عليها.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لمواطني المدينة بلغ 254 حالة تصالح.