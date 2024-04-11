الأردن يسيّر 100 شاحنة مساعدات جديدة لقطاع غزة

سيّرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ثاني أيام عيد الفطر، المبارك قافلة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة مكونة من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية، في بيان أوردته قناة "المملكة"اليوم الخميس، إن "50 شاحنة ستعبر من خلال جسر الملك حسين و50 أخرى من خلال المعبر الشمالي جسر الشيخ حسين تمهيدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة".

ووفق البيان، "تضم القافلة مواد غذائية متنوعة مثل الطحين والأغذية الجاهزة، جاءت بفضل الجهود الجماعية والتبرعات السخية من الذين أبدوا تضامنهم اللامحدود مع أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة ومنهم السفاره الفرنسية ووقف ثريد والهلال الأحمر القطري وبرنامج الغذاء العالمي".

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي، إنّ التبرعات سيتم توزيعها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات شريكة تعمل على الأرض في غزة، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين بالشكل الأمثل".

وأضاف الشبلي أن الأردن يعمل ليل نهار لإيصال المساعدات برا وجوا، وستبقى الجهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وبين أنه مع إرسال هذه القافلة فإن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة إلى غزة بلغ 887 شاحنة.