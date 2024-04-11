الدفاع الروسية تعلن القضاء على 970 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 970 عسكريا أوكرانيا، وإسقاط 266 مسيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بضربة صاروخية واسعة.

وذكرت الدفاع في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجمات على محاور: كوبيانسك، ودونيتسك، وأفدييفكا، وجنوب دونيتسك، وخيرسون.

وأوضح التقرير أنه تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية وأسلحة ومنصة للدفاع الجوي، كما تم إسقاط 4 صواريخ HIMARS، بالإضافة إلى تدمير خزانات للوقود ومواقع أوكرانية لتوليد الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.