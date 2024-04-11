تباينت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 11ر0 % ليصل إلى 84ر3442 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 26ر0 % ليصل إلى 36ر1156 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا (07:20 صباحا بتوقيت جرينتش) ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 35ر0% ليصل إلى 14ر3450 نقطة، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 08ر0% ليصل إلى 45ر1158 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 47ر0% ليصل إلى 87ر93 روبل في بورصة موسكو، وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 39ر0% ليصل إلى 87ر100 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 43ر0% ليصل إلى 923ر12 روبل.