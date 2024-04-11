مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي ضعيف بسبب قلة الإنتاجية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في واشنطن، اليوم الخميس، إن النشاط الاقتصادي العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تباطؤ الإنتاجية، ووصفت ذلك هذا بأنه "حقيقة واضحة".

وفي معرض إشارتها إلى الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، قالت جورجييفا: "لم يتم التغلب على التضخم تماما. وفرغت الخزانات المالية الوقائية.

وارتفعت الديون مما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى المالية العامة في العديد من الدول".

وقدرت معدل النمو العالمي بما يزيد قليلا على 3 % وأشارت إلى مخاوف منها التوترات الجيوسياسية التي تزيد مخاطر التفتيت الاقتصادي. ومن بين المخاوف أيضا الندوب التي تركتها جائحة كورونا.

وأضافت: "كما أدركنا في السنوات القليلة الماضية، نحن نعمل في عالم لا بد فيه أن نتوقع غير المتوقع".