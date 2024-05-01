شوبير الأفضل في موقعة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

حصل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

الأهلي عاد لمسابقة الدوري المصري الممتاز بفوز 2-1 على حساب مستضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

افتتح بيرسي تاو التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالدفاع وغالطت حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، قبل أن يعزز إمام عاشور النتيجة للأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء راوغ المدافع وسددها بقوة في شباك الإسماعيلي.

وقلص عبد الرحمن مجدي النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم أحمد الغندور بعد تدخل من رامي ربيعة على نادر فرج مهاجم الإسماعيلي، وسددها عبد الرحمن مجدي في منتصف المرمى.

وشهدت المباراة تألق مصطفى شوبير في أكثر من فرصة وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة لنادي الإسماعيلي، أبرزها تصويبة نادر فرج من انفراد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 24 في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، من 12 مباراة فقط، مع تبقي 8 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الثالث عشر.