 إبراهيم العرجاني: أسر الشهداء من جميع أنحاء مصر أول من يسكنوا بمدينة السيسي - بوابة الشروق
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إبراهيم العرجاني: أسر الشهداء من جميع أنحاء مصر أول من يسكنوا بمدينة السيسي

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 9:02 م

 قال الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية في جنوب رفح، إن «المؤتمر هو الأول الذي يعقد في مدينة السيسي بمنطقة العجرة، التي كانت في الماضي معقلًا للتكفيريين».

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» مساء الأربعاء: «الحمد لله، نحن اليوم نبني ونعمر وننشئ مدينة جديدة، وستكون أسر الشهداء من جميع أنحاء الجمهورية أول من يسكنوا في مدينة السيسي».

واختتم مشيرا إلى أن بناء هذه المدينة يتم بجهود ذاتية كما أعلن اتحاد القبائل العربية.

وأعلن النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، عن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا لاتحاد القبائل العربية، كما تم اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء؛ رئيسا لاتحاد القبائل العربية.

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