تسريب لوفد التفاوض الإسرائيلي: نتنياهو يعوق صفقة التبادل والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما

نقلت القناة الـ12 العبرية، عن تسريب لوفد التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأن المفاوضات بشكلها الحالي "قد تستمر عاما".

وأضافت القناة، نقلا عن عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي قوله، إن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا، قائلا: "كنا نحصل على التفويض صباحا، ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

من جهته، قال مكتب نتنياهو -ردا على تسريب وفد التفاوض- إن "نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين، وهو يرفض اتفاق استسلام"، لافتا إلى أن "حماس هي من تحبط التوصل لصفقة"، وفق قوله.