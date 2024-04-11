البرلمان الأوروبي: يجب على فون دير لاين إلغاء تعيين زميل لها في الحزب

دعا البرلمان الأوروبي إلى إلغاء تعيين النائب الألماني في البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر في منصب مبعوث الأعمال في الاتحاد الأوروبي وسط اتهامات بالمحسوبية السياسية.

وأقر النواب الأوروبيون، من المجموعات الليبرالية والخضر ويسار الوسط في البرلمان الأوروبي، القرار اليوم الخميس، حيث وافق 382 نائبا من الاتحاد الأوروبي على القرار، فيما رفضه 144 نائبا وامتنع 80 عن التصويت.

أثار تعيين بيبر قدرا كبيرا من التدقيق والتمحيص لأنه، بين أمور أخرى، في المرحلة الأولى من عملية تقديم الطلبات، حصلت مرشحتان على درجات أعلى من النائب الألماني في البرلمان الأوروبي. ولم ينجح السياسي الألماني إلا في وقت لاحق في مقابلات الاختيار اللاحقة.