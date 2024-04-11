أقامت مجموعة من المستوطنون، اليوم الخميس، غرفا على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الراس، بقراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي: بأن مجموعة من المستوطنين استغلوا أيام العيد وقاموا ببناء عدد من الغرف بمنطقة الراس شمال البلدة.

وأوضح عاصي أن الاحتلال يطارد المواطنين في منطقة الراس، ويصادر معداتهم، ومنعهم من القيام بالعمل في أراضيهم، حيث تعرض العديد من المواطنين للاعتداءات، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للاستيلاء على أراضي تلك المنطقة وبالتالي تحويلها لصالح المستوطنات المحيطة بها.