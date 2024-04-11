إيلون ماسك يعتزم زيارة الهند قريبا

من المقرر أن يقوم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، بزيارة الهند قريبا، وأن يلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي، ما أثار تكهنات بشأن استثمارات الشركة الأمريكية في الدولة الواقعة بجنوب آسيا قبيل انطلاق الانتخابات العامة مباشرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يزور ماسك الهند هذا الشهر، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز" بعدما ورد أمس الأربعاء في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي التي يملكها.

وكتبت الصحيفة أنه من المرجح أن يعلن أحد أغنى رجال العالم عن خططه الاستثمارية للبلاد، التي تشمل إقامة منشأة للتصنيع.