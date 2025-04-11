قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، وكذلك سيارات نقل الركاب (السرفيس والتاكسي) داخل المحافظة وبين المراكز.

جاء ذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، فضلاً عن مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال التجار لزيادة أسعار الوقود.

يأتي هذا القرار عقب تحريك أسعار الوقود من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي شملت البنزين والسولار والمازوت والغاز المورد لقمائن الطوب والبوتاجاز، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، مع الإبقاء على أسعار الغاز المستخدم في السيارات، والمازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير.

وقال محافظ أسيوط في بيان صحفي، إن القرار يشمل إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف إدارة المرور وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة والميادين العامة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.

كما سيتم وضع ستيكرات تحتوي على قيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، بالإضافة إلى تركيب بانرات ولوحات إرشادية في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة التموين لمتابعة محطات الوقود، والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم بيعها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة ضد المخالفين.

وأكد أنه تم تخصيص عدة خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة، بالإضافة إلى الأرقام المخصصة للبلاغات عبر "واتس آب" و"تليجرام" على مدار اليوم.

وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

تعريفة التاكسي: 15 جنيهًا.

السرفيس داخل مدينة أسيوط: 5 جنيهات.

السرفيس لمدينة أسيوط الجديدة ومدينة ناصر الجديدة: 9.5 جنيهات.

السرفيس بين مدينة أسيوط والمراكز:

ديروط: 25 جنيهًا

القوصية: 19 جنيهًا

منفلوط: 11 جنيهًا

أبوتيج: 11 جنيهًا

صدفا: 15.5 جنيهًا

الغنايم: 20 جنيهًا

ساحل سليم: 11 جنيهًا

البداري: 15.5 جنيهًا

أبنوب: 8.5 جنيهًا

الفتح: 4.5 جنيهًا

تعريفة الأجرة بين أسيوط والمحافظات الأخرى:

القاهرة: 207 جنيهًا

ملوي: 34 جنيهًا

المنيا: 49 جنيهًا

طما: 18 جنيهًا

طهطا: 28 جنيهًا

سوهاج: 46 جنيهًا

المراغة: 45 جنيهًا

البلينا: 76 جنيهًا

جرجا: 74 جنيهًا

دار السلام: 76 جنيهًا

الوادي الجديد: 86 جنيهًا

نجع حمادي: 95 جنيهًا

قنا: 105 جنيهًا

الغردقة: 200 جنيهًا

ووفقًا للقرار، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من المرور والشئون القانونية والمواقف لوضع التعريفة الجديدة استنادًا إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما تم الإبقاء على انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات بشكل فعال.