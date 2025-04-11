 تريزيجيه يصنع هدفا للريان أمام الشمال بالدوري القطري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تريزيجيه يصنع هدفا للريان أمام الشمال بالدوري القطري

محمد جلال
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 7:08 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 7:08 م

صنع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هدفًا لفريق الريان، في شباك نظيره الشمال، خلال المواجهة المقامة على ملعب الخور، ضمن لقاءات الأسبوع الحادي والعشرين من دوري نجوم قطر.

وأطلق تريزيجيه تسديدة أرضية، مرت نحو منطقة الجزاء ليتابعها زميله البلجيكي جوليين دي سارت، بلمسة في شباك الحارس باباكار سيك في الدقيقة 8.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 7 أسيست في 18 مباراة خاضها مع الريان بالدوري القطري، بينما سجل 5 أهداف.

وتصدر تريزيجيه قائمة أكثر لاعبي الريان صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم، متفوقًا على لاعب الوسط عبد العزيز حاتم، الذي صنع 6 أهداف فقط.


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