جماعة الحوثي تعلن مهاجمتها هدفين عسكريين في تل أبيب بطائرتين مسيرتين

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، باستخدام طائرتين مسيرتين.

وقال بيان صدر قبل قليل، إن العملية تأتي «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة».

وأضاف أن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على اليمن لن يمنعها من الاستمرار في تأدية واجبها تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، مضيفا: «نحن على العهد في الدعم والإسناد لن نتراجع ولن نتوقف».

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.

وبين المصدر، لوكالة أنباء الأردن، أنّ سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث.