كولر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

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قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأحمر لمباراة الغد أمام بيراميدز، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في السابعة مساء غدًا السبت، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

واستقر مارسيل كولر استبعاد كلًا من حارس المرمى مصطفى مخلوف، والظهير الأيسر علي معلول، والأيمن خالد عبد الفتاح، والمدافع مصطفى العش، وثلاثي خط الوسط كريم وليد نيدفيد وعمر كمال عبد الواحد وأحمد نبيل كوكا، بجانب المهاجم سمير محمد.

وكان كولر قد أعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز، والتي شهدت تواجد ثنائي هجومي هو وسام أبو علي ونيتس جراديشار، بجانب حسين الشحات وأشرف بن شرقي ومروان عطية في خط الوسط.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بيراميدز.