حالة من السخط والاستياء بين جميع الأهالي والمواطنين بمحافظة سوهاج بعد انتشار فيديو المشاجرة التي جرت بين السكرتير العام للمحافظة اللواء علاء عبد الجابر ونائب المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي، مطالبين بضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بأي مكان بمؤسسات الدولة بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل.

كما أكد عدد من المواطنين أن ما حدث في سوهاج اليوم بعد افتتاح اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أحد المساجد، ووقوع مشاجرة عنيفة وتطاول بين اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، يجب ألا يمر دون محاسبة وحتى الإقالة والتحقيق في هذه المهزلة لعدم احترام بيت من بيوت الله.

وأكد عدد آخر عبر صفحاتهم الشخصية في فيسبوك أن المشاجرة التي جرت أكدت أن أصحاب المشاجرة لم يحترموا المحافظ ولا الأهالي الذين صدموا من هذه الخناقة بين المسؤولين الكبيرين.

وأكد مصدر مسئول داخل ديوان المحافظة وكان شاهد عيان على الواقعة رفض ذكر اسمه، أن بداية الواقعة للخلاف بدأت بعد خروج المحافظ من افتتاح مسجد الكوامل وعلى يمينه الدكتور محمد عبد الهادي نائبه، بقيام اللواء علاء عبد الجابر بنهر نائب المحافظ بقوله: "ازحف يا ابني شوية".. "يلا يا بابا من هنا"، وذلك خلال التقاط محافظ سوهاج وعدد من المواطنين صورًا تذكارية أمام المسجد عقب انتهاء الصلاة، رغبة من السكرتير العام في التقاط بعض الصور بجوار المحافظ عقب انتهاء الصلاة.

وفقًا للمصدر، كان واضحًا رغبة السكرتير العام في الوقوف بجانب المحافظ بدلًا من نائبه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للبروتوكولات الرسمية.

وفي لحظتها تحدث نائب المحافظ له: أنا نائب المحافظ وهذا مكاني والبروتوكول يكون وقوفي هنا في مكاني.

وفجأة توتر الجو وتدخل المحافظ لإنهاء المشاجرة بين نائبه والسكرتير العام. إلا أن السكرتير العام بدأ في الاقتراب تجاه المحافظ، الأمر الذي استدعى تدخلًا فوريًا من حرس المحافظ لمنعه من الاقتراب.

وأضاف المصدر أن محافظ سوهاج، في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة، اصطحب نائبه الدكتور محمد عبد الهادي وغادر المكان على الفور.

وأكد المصدر أن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لم يتوانَ في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الواقعة، حيث قام بتحرير مذكرة تفصيلية حول المشاجرة التي وقعت بين نائبه والسكرتير العام، وتم إرسالها عبر الفاكس إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وكشف المصدر عن تطور آخر في الأحداث، حيث أشار إلى أن اللواء علاء عبد الجابر تعدى بالضرب على أحمد الضمر، أحد أفراد حرس نائب محافظ سوهاج، وذلك أثناء محاولته الدفاع عن نائبه.

وأضاف أن حرس نائب المحافظ قام بتحرير محضر رسمي بواقعة التعدي؛ لإثبات حقه، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في المشاجرة وكان يؤدي واجبه الوظيفي.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن محافظ سوهاج رفض استقبال اللواء علاء عبد الجابر في مكتبه بديوان عام المحافظة عقب وصولهما إلى الديوان بعد انتهاء واقعة المشاجرة.

ونتيجة لذلك، اضطر سكرتير عام المحافظة لمغادرة ديوان عام المحافظة والتوجه مباشرة إلى الاستراحة الخاصة به، وهو ما يعد إجراءً غير معتاد، حيث يلتزم سكرتير عام المحافظة بالتواجد في الديوان حتى مغادرة المحافظ.

وفي أول تصريح له عقب قرار وزيرة التنمية المحلية بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، قال الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، إنه لن يتنازل عن حقه، مؤكدًا: "هاخد حقي بالقانون".

وأوضح نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادي في تصريح خاص لـ"الشروق" أن ما تعرض له خلال افتتاح مسجد الكوامل بحضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، يمثل تجاوزًا لفظيًا غير مقبول، لا يليق بمكانة وموقع المسؤول التنفيذي داخل الدولة، ولا بمكانة المناسبة الدينية التي كانت تُجرى خلالها الفعالية.

وحاولت "الشروق" الاتصال بالسكرتير العام للمحافظة أكثر من مرة لأخذ سبب انفعاله مع نائب المحافظ إلا أنه لم يرد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على نطاق واسع مقاطع فيديو وثقت لحظات من المشاجرة العلنية التي تضمنت تطاولًا وسبابًا بين نائب المحافظ والسكرتير العام، وذلك بحضور محافظ سوهاج والعشرات من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، بالإضافة إلى المئات من الأهالي.

أثارت هذه المقاطع استنكارًا وغضبًا شديدين بين رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن صدمتهم من هذا السلوك غير اللائق في حرمة المسجد وأمام القيادات.

وفي أول رد فعل رسمي على هذه المشاجرة، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا عاجلًا بإقالة اللواء علاء عبد الجابر من منصبه كسكرتير عام لمحافظة سوهاج.

وأكدت الوزيرة منال عوض على أن قرار الإقالة جاء نتيجة للتحقيقات التي أثبتت وقوع تجاوزات وعدم مراعاة لحرمة بيت الله والتواجد في ساحة المسجد.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

وأكدت أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوكيات غير لائقة أو مخالفة للقانون من شأنها الإساءة لصورة الإدارة المحلية.