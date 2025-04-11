تموين سوهاج: لا شكاوى من ارتفاع أسعار الوقود والسلع التموينية مستقرة

أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن غرف العمليات التي تم تشكيلها عقب تحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة، والتي تعمل على مدار الساعة في جميع الإدارات الفرعية، لم تتلقَّ أي شكاوى.

وأضاف أن هناك حالة من الاستقرار في الوضع التمويني لجميع المنشآت التموينية والسلع التموينية التي تم تحريك أسعارها اليوم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بهدف التأكد من توافر المواد البترولية وعدم حجب أي منتج عن المواطنين. كما تم تكوين غرف عمليات لمتابعة الموقف على أرض الواقع، وتنفيذ الجرد الدفتري 21 بترول باستخدام جهاز القياس الإلكتروني ATG.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت، اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، تحريك أسعار الوقود ضمن المراجعة الربع سنوية لضبط أسعار الوقود.

وأعلنت اللجنة عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: 15.5 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه للطن.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه.