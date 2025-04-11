 جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر - بوابة الشروق
الجمعة 11 أبريل 2025 5:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 5:04 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 5:04 م

بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وفق بيان مصور للمتحدث العسكري باسم الجماعة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية تستمر في استهداف القطع البحرية المعادية شمالي البحر الأحمر".

وتابع أن قوات الجماعة "استهدفت خلال الساعات الماضية حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان في عملية عسكرية مشتركة، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر خلال الساعات الماضية".

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