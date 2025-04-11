الحوثيون: قصف أمريكي على صنعاء والحديدة شمل شبكة اتصالات

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القصف وقع بمديرية برع في محافظة الحديدة ومديرية بني حشيش شرق صنعاء ووادي الأجبار في مديرية سنحان جنوب العاصمة

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، مساء الجمعة، عن قصف أمريكي جديد استهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، بما في ذلك شبكة اتصالات.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في نبأ مقتضب، بأن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارتين مديرية برع في محافظة الحديدة" غرب اليمن.

وفي نبأ لاحق، قالت القناة إن "العدوان الأمريكي على مديرية برع استهدف شبكة اتصالات".

كما ذكرت أن الطيران الأمريكي استهدف مساء اليوم مديرية بني حشيش شرق صنعاء بخمس غارات متتالية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي بيان لاحق، قالت القناة نفسها إن "عدوانا أمريكيا استهدف مجددا مديرية بني حشيش بـ 3 غارات".

كما أفادت بقصف جوي أمريكي استهدف وادي الأجبار في مديرية سنحان جنوب صنعاء.

وفجر الجمعة، شنت طائرات أمريكية سلسلة غارات متفرقة استهدفت مناطق سكنية وزراعية صنعاء، وفق إعلام حوثي.

فيما أعلنت جماعة الحوثي استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

ومنذ 15 مارس الماضي وحتى الخميس، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.