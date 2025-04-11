الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد للغاية جراء الحصار الإسرائيلي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، اقتراب غزة من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ 2 مارس الماضي.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، في بيان: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".

وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع.

وتابعت: "هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".

وأكدت توما، على أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية".

وطالبت بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق، وفق البيان.

وفي 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق وحذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

يأتي ذلك في ظل مواصلة ارتكاب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.