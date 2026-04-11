الرئيس الفرنسي يدعو إيران لانتهاز فرصة اتفاق السلام

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران إلى اغتنام فرصة محادثات السلام مع الولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق تهدئة دائمة، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكتب ماكرون، على منصة "إكس" اليوم السبت: " قمت بحثه على اغتنام الفرصة التي تتيحها المحادثات التي انطلقت في إسلام آباد لتمهيد الطريق نحو تهدئة مستدامة واتفاق جاد يوفر ضمانات قوية لأمن المنطقة، بمشاركة جميع الدول المعنية".

وأضاف: "أكدت على ضرورة أن تعمل إيران سريعا على استعادة حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والتي تقف فرنسا على استعداد للمساهمة فيها".

كما شدد ماكرون، على "أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان"، مؤكدا أن فرنسا تدعم بشكل كامل إجراءات السلطات اللبنانية "التي وحدها تملك الشرعية لممارسة سيادة الدولة وتقرير مصير لبنان".

ورغم موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، تواصل إسرائيل إلحاق الأضرار بلبنان في إطار عملياتها ضد ميليشيا حزب الله.