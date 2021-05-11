اليمن تطالب الدول العربية بوقف العدوان الإسرائيلي ومنع تهجير الفلسطينيين

طالب مندوب اليمن لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير شائع الزنداني، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بسرعة التحرك لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس وبالأخص منها حي الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة.



وأكد السفير اليمني -في الاجتماع الطارئ الافتراضي للمندوبين الدائمين في المنظمة المقرر لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية وأوردتها وكالة الأنباء اليمنية- أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ويجب العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي فالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، مجددا موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وكفاحه لاستعادة ارضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.



كما دعا الزنداني الدول الإسلامية إلى استعادة التضامن بين دولها والتحرك على المستوى الدولي لوقف هذا العدوان ومنع تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح والقدس الشريف وكل الأراضي الفلسطينية لما يمثله ذلك من اعتداء على حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي.