أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أن فرجاني ساسي، لاعب الفريق أبلغ عماد عبد العزيز، رئيس النادي بالبقاء في صفوف الأبيض وتجديد تعاقده.

وقال السمري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"التجديد لفرجاني ساسي ؟ الملف بين اللاعب ورئيس النادي فقط".

وأضاف :"سبق وأن حضرت اجتماعا بينه ساسي وعماد عبد العزيز بعد أحد التدريبات، ورئيس النادي قال له (هتقعد هتقعد) وساسي رد (سأبقى، أريد الاستمرار)".

وعن موقف باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قال السمري :"اللجنة التي تدير النادي لم تفكر في الاستغناء عن كارتيرون".

وأتم :"لماذا التغيير والفريق في صدارة الدوري؟ التغيير في هذا التوقيت سيكون صعبا. أما عن راتبه، فمشكلة المستحقات المالية مشكلة عامة تعانيها الأندية جميعًا".