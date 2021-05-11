 المكسيك: إعطاء 21.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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المكسيك: إعطاء 21.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 7:42 م

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 21.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، في المكسيك حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ414 ألفا و519 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 2ر1 عام لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل حوالى 20 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 37ر2 مليون إصابة، والوفيات 219 ألفا و89 حالة.

ومر عام وعشرة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

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