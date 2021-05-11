فيصل ندا يعتذر عن شائعة وفاة سمير غانم

اعتذر الكاتب فيصل ندا عن عن نشره خبر وفاة صديقه الفنان سمير غانم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وقال إنه قرأ خبرا يؤكد الوفاة ولم يدرك أنها شائعة، وكتب فيصل علي حسابه: "كانت إشاعة قذرة وللأسف صدقتها وكتبت أعزي صديقى الحبيب أطال الله فى عمره وأكرر اعتذارى.



يذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم صعبة وأن الوضع حرجا، وطلب من الجمهور عدم تداول الأخبار المنتشرة علي السوشيال ميديا عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا.