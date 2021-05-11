باكستان: 3084 إصابة جديدة بكورونا و113 حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 864 ألفا و557 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفا و106 حالات بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 4387 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 766 ألفا و492.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 78 ألفا و959 حالة.