الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة إصابات المواجهات في الضفة وغزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إصابات المواجهات في الضفة وغزة، مشيرة إلى أن معظمها ناجم عن الرصاص الحي وآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت الأرقام كالتالي:

القدس: 612 إصابة، نقل منها للمستشفيات 411 إصابة.

قطاع غزة: 20 قتيلا (بينهم 9 أطفال)، و95 إصابة بجروح مختلفة.

مجمع فلسطين الطبي في رام الله: 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

مستشفى جنين الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى طولكرم الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في اليد، وأخرى جراء استنشاق غاز مسيل للدموع.

مستشفى الخليل الحكومي: 7 إصابات بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر.

مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس: إصابتان بالرصاص الحي، إحداهما بالفخذ متوسطة وأخرى بالقدم.