ياسمين رئيس تعمل في كوافير وتواجه فضيحة على فيسبوك في «ملوك الجدعنة»

ساءت الأمور أكثر وأكثر على فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة، حيث اضطرت العمل في كوافير للسيدات بعد طردها من العمل بسبب شجاراتها مع صديقتها، والفيديو الإباحي الذي نشرته لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي يحاول فيه سريّة (عمرو سعد) إيجاد فاتن، أخبره أحد العاملين لديه أن وصل لأخبار عنها، وأن لها فيديو إباحي منتشر على جروبات فيسبوك، الأمر الذي لم يصدقه سريّة وأصابه بصدمة كبيرة، فهل يصدق الأمر مثلما صدقه من قبل ويكف عن البحث عنها؟

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.