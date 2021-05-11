ارتفاع أسعار البنزين في السعودية اعتبارا من اليوم ولمدة شهر

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، ارتفاع أسعار البنزين في المملكة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد المراجعة الدورية الشهرية.

وبحسب ما أعلنته شركة أرامكو فإن سعر بنزين 91 لشهر مايو يبلغ 08ر2 ريالات، وسعر بنزين 95 يبلغ 23ر2 ريالا، ويبلغ سعر الديزل 52ر0 ريالا، والكيروسين 70ر0 ريالا، و 75ر0 ريالا لغاز البترول المسال.

وتقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.

ويبلغ سعر لتر بنزين 91 في السعودية حاليا 99ر1 ريالا، ولتر بنزين 95 يبلغ سعره 13ر2 ريالا، فيما يبلغ سعر لتر الديزل 52ر0 ريالا، والكيروسين 70ر0 ريالا، ولتر غاز البترول المسال 75ر0 ريالا.

كانت شركة أرامكو السعودية، قد نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.

وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود في المملكة تحمل العلامة التجارية (سهل). وتنوي الشركتان تغيير العلامة التجارية لهذه المحطات في المستقبل.