محافظ دمياط تعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقد، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد،.

وأكدت المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لأزمة كورونا، ولا سيما القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء، وكذلك مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية، في تمام التاسعة مساءً حتى ٢١ مايو والغلق الكامل لشواطئ رأس البر والحدائق والمتنزهات ومنع اى تجمعات للمواطنين بها.

وشددت الدكتورة منال عوض، على عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

واطلعت محافظ دمياط على خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد، وفقاً للضوابط الخاصة بصلاة الجمعة، فيما سيسمح بها فقط فى المساجد التي يقام فيها حاليا صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الإحترازية.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدي الحاسم لمواجهة ظاهرة البناء العشوائى على الأراضي الزراعية والتعديات على أملاك الدولة، ومنع أي محاولات قد تحدث خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أيضاً على تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق.

كما أعلنت عن عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، مطالبة الجميع مجددًا بالالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الختام، وافق المجلس على إطلاق اسم الجندي الشهيد محمد صابر فاروق السبع على مدرسة البصارطة رقم ٢ بمركز دمياط تخليدًا لذكراه.