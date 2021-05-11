وزيرا خارجية الأردن والسعودية يؤكدان ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ناقش الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

وأكد الجانبان ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مشددين على أن استعادة الهدوء يتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي/ المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. وعبر الوزيران عن إدانة المملكتين الشقيقتين الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل حي الشيخ جراح من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة.

وأشار الجانبان خلال الاتصال، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات قيادتي المملكتين الشقيقتين، إلى إدامة التشاور والتنسيق، واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون في مختلف المجالات.

واستعرضا التطورات في المنطقة، وأكدا قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري اليوم، أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.