«ميج-31» روسية تعترض طائرة تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس

اعترضت مقاتلة روسية من نوع "ميج ـ 31" طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس، كانت تتجه صوب الحدود الروسية.

وقال المكتب الصحفي التابع للأسطول الشمالي الروسي - في بيان - إنه "تم رصد هدف جوي جديد يتحرك باتجاه الحدود الروسية فوق بحر بارنتس، وللقيام بذلك أقلعت مقاتلة من طراز "ميج ــ 31"، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "اوريون بي- 3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي".. موضحا اعتراض المقاتلة الروسية للطائرة النرويجية ومرافقتها عبر بحر بارنتس.

وأضاف أنه "بعد انعطاف الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية إلى موقعها، ولم يُسمح بأي انتهاك للحدود الروسية"، مشددا على أن تحليق المقاتلة الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

وهذا هو الاعتراض الرابع خلال ساعات، حيث اعترضت مقاتلة روسية "سوخوي-30" مقاتلتين من طراز " داسو ميراج 2000" وطائرة للإمداد بالوقود تابعة لسلاح الجو الفرنسي فوق البحر الأسود.