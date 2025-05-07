دخلت مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام برشلونة الإسباني تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدد الأهداف التي شهدتها مواجهتي الذهاب والإياب.

وأصبحت مباراة إنتر ميلان أمام برشلونة هي الأكثر تسجيلاً للأهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة ليفربول أمام روما 7-6 في موسم 2017-2018.

كما عادل رافينيا، نجم برشلونة رقم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح البرازيلي رافينيا في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا لموسم 2013-2014، بـ 21 مساهمة تهديفية في موسم واحد، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 آخرين.

وفي سياق متصل، أكمل لامين يامال، لاعب برشلونة 14 مراوغة في مباراة إنتر ميلان، وهو أكبر عدد من المراوغات للاعب في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا منذ نيمار أمام أتالانتا في 2020، حيث أكمل حينها 15 مراوغة.

وتأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، والثانية في أخر 3 مواسم، بعد الفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة 7-6، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.