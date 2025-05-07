 بدء تطبيق قاعدة بطاقات الهوية الحقيقية للمسافرين داخل أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء تطبيق قاعدة بطاقات الهوية الحقيقية للمسافرين داخل أمريكا

سان فرانسسكو - أب
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 9:14 ص

بدأ اليوم الأربعاء العمل بقاعدة متطلبات بطاقات الهوية الحقيقية للذين يسافرون داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد تأجيلات قاربت نحو 20 عاما.

وفي اليوم السابق للموعد النهائي، اصطف المواطنون أمام المكاتب الحكومية في أنحاء البلاد للحصول على بطاقات الهوية المطابقة للمواصفات.

وطمأنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الثلاثاء من ليس لديهم بطاقات هوية حقيقية الآن ولكن في حاجة إلى أن يستقلوا رحلة داخلية يوم الأربعاء بأنه سيتم السماح لهم بركوب الطائرة بعد إجراء تدقيقات الهوية الإضافية.

وطالبت إدارة أمن النقل الأشخاص الذين ليس لديهم هويات تطابق متطلبات بطاقة الهوية الحقيقية بالوصول للمطار مبكرا والاستعداد للخضوع لعمليات تدقيق متقدمة لتجنب التأخير .

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