السيسي يتوجه إلى أثينا في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين مصر واليونان

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات مع كبار المسؤولين اليونانيين، من بينهم الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث سيتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة، والتبادل التجاري، والاستثمار.

كما سيترأس الرئيس السيسي الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، الذي سيعقد بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، ويهدف إلى مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس السيسي ستشهد أيضاً تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التوافق بين البلدين على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وعقب اختتام زيارته إلى اليونان، يتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.