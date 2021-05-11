 ولي العهد السعودي يستقبل أمير دولة قطر بالمطار في جدة - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يستقبل أمير دولة قطر بالمطار في جدة


نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 12:09 ص

(د ب أ)

وصل إلى جدة غرب السعودية اليوم الاثنين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" اليوم.

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل في 26 نيسان/ أبريل الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله الذي سلمه دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي استقبل في الخامس من كانون ثان/ يناير الماضي أمير قطر في أول زيارة له بعد مقاطعة منذ 2017 في مطار في العلا بالمملكة حيث رأس وفد بلاده الى القمة الخليجية.

وتوصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية وإنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة ودول الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ).


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