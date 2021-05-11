الدفاع الأفغانية: مقتل وإصابة 256 عنصرا من طالبان في عمليات متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 157 مسلحا من حركة طالبان، وإصابة 99 آخرين، في عمليات متفرقة لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغاني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 22 مسلحا خلال العمليات نفسها، بالإضافة إلى اكتشاف 95 نوعا مختلفا من العبوات الناسفة والألغام الأرضية وتفكيكها من قبل قوات الأمن الأفغانية.



وأوضحت أن العمليات نُفذت في أقاليم: لغمان وكونار وباكتيا وورداك وغزني وزابول وهيرات وفرح وبلخ وسمنجان وجوزجان وهلمند ونمروز وتخار وقندوز وبغلان.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتعلت فيه أعمال العنف في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على العمليات حتى الآن.