محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي

عقد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة الغاز المنفذة للمشروع وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة والشركة.

وتناول الاجتماع استعراض الوضع الراهن لأعمال تنفيذ المشروع على مستوى مدينة الخارجة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ ٤٣ كم من الشبكات الأرضية بها، بالإضافة إلى محطة تخفيض الضغط، للبدء في التشغيل في شهر يونيو المقبل.

كما نوقش الآليات الخاصة بإعادة الشيئ لأصله، والتعاقد مع العملاء بالمناطق التي تم الانتهاء منها والبالغ عددهم ٧٠٠٠ عميل منزلي، وإنشاء مركز لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي.