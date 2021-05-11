التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الهمجية التي تجري ضد المصلين في باحاته، وإغلاق بواباته وتقييد حرية الحركة والوصول إليه، ما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء- أطراف المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتحميلها مسؤولية هذا التصعيد، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي من شأنها أن تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وأكدت تضامنها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعم جهود إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.